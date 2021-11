Da un corpo all'altro, il nichilismo del gender

La differenza dei sessi non è come le altre differenze. È fuori categoria. Non è una differenza logica, ed è per questo che la logica formale, o le concezioni del linguaggio come sistema, tendono a perderla di vista. L’operazione logica di classificazione procede per dicotomia secondo il genere e la specie per arrivare all’individuo. La differenza di genere distingue il vivente e il non vivente, o i mortali e gli dei. La differenza di specie distingue l’usignolo e l’orata, o ancora l’uomo e la bestia (che appartengono entrambi al genere animale). Infine la differenza individuale distingue, ad esempio all’interno della specie umana, Benedetto e Francesco, e anche Francesco A. e Francesco B. È giocoforza constatare che la differenza sessuale non è né una differenza specifica né una differenza individuale. L’uomo e la donna appartengono alla stessa specie e tuttavia Francesco e Francesca sono diversi da Francesco A. e Francesco B.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE