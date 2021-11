L'ultima dei cattolici tedeschi: "Basta con l'idea di un Dio maschio e bianco"

La Katholische junge Gemeinde, organizzazione che raggruppa migliaia di giovani cattolici tedeschi, ha diffuso un comunicato ufficiale in cui chiede di aggiungere l’asterisco dopo la parola “Dio”, in modo da cambiare la percezione che si ha “di un vecchio maschio bianco con la barba che punisce”. Molto meglio avere a che fare, invece, con “un Dio della diversità”. Insomma, anche qui è questione di gender. Nel vasto calderone delle istanze parasinodali che da due anni squassano la Chiesa tedesca, tra richieste di abolire il celibato sacerdotale, di discutere la figura del prete, di ragionare sul ruolo delle donne e sull’onnipresente “potere ecclesiastico”, ora sono i giovani, dinamici e reattivi, a far sentire la loro voce. “Sempre più fedeli sono scoraggiati dall’immagine di un Dio maschio, patriarcale, bianco e lo stanno dicendo ad alta voce”, spiegano. Anche perché, “Dio può essere anche un’amica, una compagna o un amore”, ha detto Rebekka Biesenbach, l’assistente spirituale del gruppo cattolico: “Sono tutte dimensioni che l’immagine di Dio come Padre non copre”. La proposta è stata rispedita al mittente, anche se non con troppa convinzione, dai vescovi tedeschi: se infatti il portavoce della Conferenza episcopale locale, Matthias Kopp, ha detto che “il dibattito teologico sulla questione, al momento, non è rilevante perché abbiamo a che fare con altri problemi che riguardano la Chiesa, ora”, qualcuno ha accolto la proposta con viva soddisfazione.

