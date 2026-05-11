Leone XIV, la teoria dei giochi e la pazienza del matematico

Robert Francis Prevost che la stampa ha trattato come simpatica curiosità biografica e che invece è la chiave di lettura più trascurata del pontificato in corso: prima del seminario, prima di Sant’Agostino, prima dei vent’anni di pastorale tra i poveri di Chiclayo, c’è una laurea in Matematica al Villanova College. Una laurea vera, non un omaggio onorifico, con tutto ciò che quel titolo comportava negli anni Settanta: analisi, algebra, logica formale e una sostanziosa dose di teoria dei giochi. Non è un dettaglio. E’ il dettaglio. Perché osservando la dinamica delle ultime settimane – Trump che si ha la netta impressione che ci sia, nel comportamento del Papa, qualcosa che va oltre la grammatica diplomatica vaticana che abbiamo sempre conosciuto. Non c’è il gioco di sponda curiale, non c’è il classico non possumus avvolto in cinque subordinate, non c’è la mediazione tomistica. C’è, invece, una sequenza di mosse asciutte, calibrate, posizionali. Mosse da chi sa che la partita non finisce in questa singola interazione. In linguaggio rigoroso: Leone XIV sta giocando un gioco ripetuto contro avversari che si comportano come se fosse un gioco one-shot. C’è un dettaglio del curriculum diche la stampa ha trattato come simpatica curiosità biografica e che invece è la chiave di lettura più trascurata del pontificato in corso:. Una laurea vera, non un omaggio onorifico, con tutto ciò che quel titolo comportava negli anni Settanta: analisi, algebra, logica formale e una sostanziosa dose di teoria dei giochi. Non è un dettaglio. E’ il dettaglio. Perché– Trump che definisce il Pontefice “debole sul fronte della criminalità” , Vance che lo redarguisce su “questioni teologiche” , Leone che risponde con quel gelido “non ho paura di Trump” –. Non c’è il gioco di sponda curiale, non c’è il classicoavvolto in cinque subordinate, non c’è la mediazione tomistica. C’è, invece, una sequenza di mosse asciutte, calibrate, posizionali. Mosse da chi sa che la partita non finisce in questa singola interazione. In linguaggio rigoroso:

Nei manuali di game theory, la distinzione tra giochi a singola interazione e giochi ripetuti è la madre di tutte le distinzioni. Nel primo caso, defezione, comportamento aggressivo, predatorio, opportunistico, sono scelte razionali: non c’è domani, l’unica logica è massimizzare il payoff immediato. E’ il modello mentale del trumpismo come tecnica negoziale: alzare l’asticella, intimidire, strappare la concessione. Trump gioca con The Art of the Deal, dove ogni transazione è un universo chiuso. Nei giochi ripetuti, viceversa, la cooperazione diventa equilibrio sostenibile e la credibilità diventa la valuta più preziosa. Quello che paghi oggi in apparente arrendevolezza, lo recuperi domani in capitale di fiducia. Quello che incassi oggi in vittoria muscolare, lo paghi domani in isolamento. La pazienza, in altre parole, è una funzione strategica, non una virtù morale.

Ora: la Chiesa cattolica è, incomparabilmente, l’istituzione che gioca il gioco ripetuto più lungo della storia umana. Ventuno secoli di interazioni iterate, con un discount factor prossimo a uno: ovvero un orizzonte temporale talmente esteso da dare al presente un peso minimo. Per chi gioca con questi criteri, rispondere all’invettiva di Trump con un’invettiva simmetrica sarebbe irrazionale: sarebbe come giocare una partita a scacchi contro chi sta giocando a rubamazzetto.

La risposta di Leone – quel “non ho paura di Trump” pronunciato con la levità dello studioso che non si accorge nemmeno della provocazione – è, in termini di game theory, un perfetto costly signal à la Spence. Un segnale credibile proprio perché costa: l’unico modo per emetterlo senza danneggiarsi è essere effettivamente nella posizione che si dichiara. Trump, leggendo il segnale, capisce due cose insieme: che la minaccia non funziona, e che ha già perso il primo turno della reputazione.

Il rifiuto a scendere sul terreno del dibattito è forse ancora più sottile. Il premio Nobel Schelling, in The Strategy of Conflict, ha spiegato che, paradossalmente, limitare le proprie opzioni è spesso la mossa più forte. Bruciare i ponti dietro di sé, legarsi al palo come Ulisse, dichiarare in anticipo cosa non si farà: tecniche per costringere l’avversario a un equilibrio diverso. Quando Leone dichiara di non voler “fare alcun dibattito” con l’amministrazione americana, non sta evitando il confronto: lo sta strutturando. Sta dicendo: il terreno di gioco non è il talk-show, è l’enciclica. Tu giochi sui ritmi mediatici di 24 ore, io sui ritmi pastorali di 24 anni.