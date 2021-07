La resurrezione di Lutero

La scorsa settimana, il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing, è stato ricevuto in udienza dal Papa. E’ il secondo incontro tra i due, il primo dopo la pandemia. Un’udienza che dalla Germania non hanno voluto far passare in sordina, tant’è che sui media locali è finita la foto del vescovo ritratto di spalle mentre saliva lo scalone che l’avrebbe portato dal Pontefice. Apparato teatrale confezionato ad hoc per dare la giusta solennità a un evento di rilievo. Perché è lì, a nord delle Alpi, che si gioca con ogni probabilità il futuro della Chiesa cattolica. Non si tratta di proclamare uno dopo l’altro i versetti dell’Apocalisse, ché solo Dio lo sa cosa accadrà domani. Però i venti che scuotono il mare solcato dalla Barca di Pietro spirano tutti dalla Germania. Un po’ come ai tempi del Concilio, quando il Reno si gettò nel Tevere, per dirla con Ralph Wiltgen. Sessant’anni dopo, siamo punto e a capo. Se allora la Chiesa romana era chiamata a entrare nella modernità, abbracciando i fratelli separati, oggi – in piena postmodernità – ciò non basta più. Riforma, rinnovamento, rivoluzione: sono i termini più in voga per descrivere quel che accade in Germania, dove ormai da più di un anno è in corso l’assemblea sinodale che all’ordine del giorno ha temi che scuotono la Chiesa dalle fondamenta: ruolo delle donne (diaconesse e in prospettiva apertura al sacerdozio), fine della prassi celibataria obbligatoria, morale sessuale, potere (clericale e non).

