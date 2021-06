Marx über alles

Roma. Il Pontefice ha respinto le dimissioni presentate dal cardinale Reinhard Marx: dalla croce non si scende, il Sinodo tedesco biennale è in corso, la purificazione dal dramma degli abusi ancora ben lontana dall’essere conclusa. “Caro fratello, innanzitutto grazie per il tuo coraggio. E’ un coraggio cristiano che non ha paura della croce, e che non ha paura di umiliarsi di fronte alla terribile realtà del peccato. E’ quello che ha fatto il Signore. E’ una grazia che il Signore ti ha dato, e vedo che vuoi accettarla e custodirla perché porti frutto. Grazie”. Inizia così la lettera (in spagnolo) che Francesco ha inviato a Marx, che pochi giorni fa si era dimesso dalla carica di arcivescovo di Monaco e Frisinga denunciando quanto poco era stato fatto per combattere gli abusi sessuali commessi da membri del Clero e affermando che la Chiesa è giunta a un “punto morto”. Marx ribadiva la necessità di avviare una grande riforma della Chiesa che si basasse su una più stretta sinodalità, come del resto sta accadendo in Germania.

