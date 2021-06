Le dimissioni del cardinale Marx, un missile contro il pontificato di Francesco

Roma. "Santo Padre, indubbiamente la Chiesa in Germania sta attraversando dei momenti di crisi. Certamente vi sono molti motivi – anche oltre la Germania in tutto il mondo – che qui non ritengo dover elencare dettagliatamente. Tuttavia, la crisi viene causata anche dal nostro personale fallimento, per colpa nostra. Questo mi appare sempre più nitidamente rivolgendo lo sguardo sulla Chiesa cattolica in generale e ciò non soltanto oggi, ma anche in riferimento ai decenni passati. Mi pare – e questa è la mia impressione – di essere giunti ad un punto morto”. Inizia così la lettera con cui il sessantasettenne cardinale Reinhard Marx chiede al Papa di accettare le sue dimissioni dalla guida dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Non si può più andare avanti così, spiega il potentissimo ex capo della Chiesa tedesca, e la causa è la poca voglia mostrata in tanti settori ecclesiali di combattere la piaga degli abusi sessuali: “Per me – scrive Marx – si tratta di assumersi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell’abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti della Chiesa negli ultimi decenni. Le indagini e le perizie degli ultimi dieci anni mi dimostrano costantemente che ci sono stati sia dei fallimenti a livello personale che errori amministrativi, ma anche un fallimento istituzionale e ‘sistematico’. Le polemiche e discussioni più recenti hanno dimostrato che alcuni rappresentanti della Chiesa non vogliono accettare questa corresponsabilità e pertanto anche la colpa dell’Istituzione. Di conseguenza rifiutano qualsiasi tipo di riforma e innovazione per quanto riguarda la crisi legata all’abuso sessuale”.

