Il pugno del cardinale Marx fa scattare la resa dei conti nella Chiesa. Il Papa che fa?

Che ci sia molto di più rispetto al grave tema degli abusi sessuali dietro alla decisione del cardinale Reinhard Marx di dimettersi dalla guida della diocesi di Monaco e Frisinga lo ammette lo stesso leader dei vescovi tedeschi. Intervistato dal canale televisivo Ardmediathek (la traduzione in italiano è opera della rivista il Regno), mons. Georg Bätzing si dice scioccato dalla decisione del confratello ma non parla mai dello scandalo che avrebbe motivato tale scelta. Il fatto è che la posta in gioco è ben più alta e gli abusi, con i rapporti diocesani sugli insabbiamenti, rappresentano solo uno dei temi che squassano la Chiesa a nord delle Alpi. In Germania si è arrivati allo scontro finale tra due visioni di Chiesa, tra due modelli contrapposti. “Siamo in un punto di crisi fondamentale delle Chiese, una crisi di credibilità, si tratta di problemi di natura sistemica, che devono essere risolti a livello sistemico”, dice il presidente della Conferenza episcopale, riprendendo i temi all’ordine del giorno del Sinodo biennale “vincolante” che ha ricevuto tre richiami da Roma (dal Papa, dal prefetto della congregazione per i Vescovi, il cardinale Ouellet, e dal presidente del Pontificio consiglio per i Testi legislativi, mons. Iannone).

