I fronti aperti del Pontificato

Cos’è davvero cambiato rispetto a otto anni fa? Per dare una risposta, è necessario capire cosa intenda Francesco per “crisi” e “riforma”

"Quattro anni di Bergoglio basterebbero per cambiare le cose”, confidava a un giornalista della Stampa un cardinale (anonimo) alla vigilia dell’apertura del Conclave dal quale sarebbe poi risultato eletto proprio Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires. La Chiesa era scossa da scandali più o meno seri, i corvi volteggiavano minacciosi su San Pietro, i fulmini accompagnavano l’improvvisa rinuncia di Benedetto XVI annunciata mentre era in discussione la canonizzazione dei martiri d’Otranto – che solo chi non ha letto L’ora di tutti di Maria Corti ha colpevolmente derubricato a evento minore – con buona parte degli eminentissimi che, non a proprio agio con il latino, non avevano capito quel che Ratzinger aveva appena detto. L’atmosfera era davvero quella di fine regno, forse della fine di un’epoca; alle congregazioni generali i cardinali giunti da ogni parte del mondo chiedevano conto dello stato delle finanze e processavano la gestione di Tarcisio Bertone, segretario di stato uscente avversato anche da non pochi amici del Papa bavarese, primo fra tutti l’allora arcivescovo di Colonia, Joachim Meisner.