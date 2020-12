Storia di un tranquillo professore diventato Papa. La biografia di Joseph Ratzinger

Scrivere la biografia di un uomo ancora in vita è un lavoro complicato, figurarsi se quest’uomo è un Papa e per di più emerito. Peter Seewald l’ha fatto (Benedetto XVI. Una vita, Garzanti) milleduecento pagine di aneddoti, confidenze, ricostruzioni, testimonianze. L’autore premette che l’intenzione non era quella di consegnare alla storia un’opera così monumentale, ma che non s’è potuto fare altrimenti. E si scusa per gli errori – ce ne sono, anche fattuali – sfuggiti ai ripetuti controlli. La sostanza, però, non cambia. La voce narrante è quella di un amico che per quasi trent’anni ha dialogato con il Papa oggi emerito. A ogni modo, sconti non ne fa, parlando in più d’un punto della crisi del pontificato e della “mancanza di sensibilità di Ratzinger nella scelta del personale”. Tutti gli elementi “cupi” del pontificato sono messi in fila, dalla lectio di Ratisbona al caso del vescovo negazionista lefebvriano Williamson, dallo “scandalo del preservativo” a Vatileaks. Ostacoli che hanno fiaccato la tempra di Benedetto, che tutto desiderava meno che essere eletto al Soglio petrino. Ogni cinque anni, quando scadeva il suo mandato di prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, chiedeva il congedo a Giovanni Paolo II, venendo puntualmente confermato in carica. Quando capì che davvero si pensava a lui per l’elezione a Pontefice, liquidò in malo modo le pressioni dell’amico Joachim Meisner, cardinale arcivescovo di Colonia, che andò fino a casa sua pregandolo di non allontanare da sé il calice che si stava avvicinando. “Fuori di qui!”, gli intimò.

