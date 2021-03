Il Papa a Baghdad: "Riconoscimento, diritti e protezione a tutte le comunità religiose"

“Vengo come pellegrino per incoraggiarli nella loro testimonianza di fede, speranza e carità in mezzo alla società”, ha detto il Papa salutando i fedeli cattolici nel suo primo discorso ufficiale in terra irachena, nel palazzo presidenziale di Baghdad. Ecco, subito chiarita, la cifra del viaggio, uno dei più delicati e rilevanti degli ultimi decenni: un pellegrinaggio senza obiettivi politici o geopolitici, senza altro intento che non sia quello di portare Pietro tra i martiri del nostro tempo, testimoni con le cicatrici ancora ben visibili della violenza perpetrata in nome della fede, costretti ad abbandonare tutto perché marchiati con il segno di “nazareno”. Francesco dice che “negli scorsi decenni l’Iraq ha patito i disastri delle guerre, il flagello del terrorismo e conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la pacifica coesistenza di vari gruppi etnici e religiosi, di idee culture diverse” e tutto ciò “ha portato morte, distruzione, macerie tuttora visibili, e non solo a livello materiale”. E’ questo il punto: per anni si è, a ragione, mostrato le immagini delle rovine, degli squarci nelle chiese, della distruzione portata nelle città e nei villaggi, delle lapidi tombali fatte a pezzi in ottemperanza a deliranti proclami. Ma le macerie più pesanti, quelle che non è possibile rimuovere con una semplice gru, sono quelle che hanno a che fare con “le ferite dei cuori di tante persone e comunità, che avranno bisogno di anni per guarire”. Il pensiero del Papa va allora agli yazidi, “vittime innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitati e uccisi a motivo della loro appartenenza religiosa, e la cui stessa identità e sopravvivenza è stata messa a rischio”. Chiede dialogo, il Papa, sapendo che l’opera richiederà “fatica e impegno da parte di tutti per superare rivalità e contrapposizioni”.

