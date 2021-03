Il pellegrinaggio del Papa tra i martiri del nostro tempo

Inizia oggi il viaggio di Francesco in Iraq. Non solo dialogo interreligioso ma anche solidarità alle comunità cristiane sfiancate dalle guerre, dall'esodo e dalla follia islamista

Un piccolo altare improvvisato, due candele, una croce. La messa celebrata lì dove per tre anni i fanatici del Califfato islamico si esercitavano a sparare, con manichini piazzati in quelle che erano le navate della cattedrale dell’Immacolata concezione di Qaraqosh. “L’emozione di celebrare in questo luogo è paragonabile a quella che si prova quando si celebra nelle catacombe di Roma, luogo di sepoltura dei martiri. Qui si può toccare con mano cosa hanno dovuto patire i cristiani dell’Iraq per poter restare fedeli alla propria fede”, disse nel 2017 l’allora vescovo di Carpi, Francesco Cavina, dopo aver consacrato il pane e il vino nell’antica chiesa devastata e vandalizzata dall’orda jihadista e da poco restituita al culto. Faceva effetto vedere quell’immagine, un vescovo con camice e stola viola tra le macerie, i banchi accatastati, le colonne con i fori dei proiettili, la polvere ovunque. Il tabernacolo insozzato da slogan di morte, statue della Madonna decapitate. Quattro anni dopo, in quella stessa cattedrale, domenica mattina il Papa reciterà l’Angelus. Due mesi fa, sul campanile ricostruito, è stata collocata una nuova statua della Vergine.