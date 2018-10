Il Papa guarda a oriente, ma con juicio

Che il pontificato di Francesco avesse uno sguardo privilegiato sull’estremo oriente non è una novità. Fin dal 2013, il Papa argentino disse di volersi recare in Asia anche perché “Benedetto XVI non aveva fatto in tempo ad andarci”. Lui ha rimediato alla lacuna, visitando ben cinque paesi del continente più vasto al mondo e con meno cattolici. Un’apertura totale sulla quale restavano però due enormi punti interrogativi: la Cina e la Corea del nord, vale a dire il paese più...

