L'ultima frontiera

Nell’immensa Cina, di Taiwan ce ne starebbero duecentosessantadue, parlando di superficie, di semplici chilometri quadrati. Da una parte il grande paese dell’oriente dai mille dialetti, dall’altra l’isoletta poco più vasta della Sicilia con vette alte fino a quattromila metri; a ovest l’impero socialista che controlla de facto mezzo mondo e a est il rifugio di chi, settant’anni fa, non volle sottomettersi all’implacabile marcia maoista. Indipendente solo per una manciata di paesi al mondo, visto che per gli altri non è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.