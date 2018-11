“Ed ecco la formula prima e somma, per antonomasia, del nostro colloquio con Dio, quale Cristo, ci ha insegnata: il Padre nostro. Essa è l’espressione più semplice, più felice, più profonda della nostra religione. Tutti lo sappiamo”. (Paolo VI) Il problema è tutto in un verbo, il greco eisferein. Da più di vent’anni (quasi trenta, a dire la verità) teologi e biblisti si interrogano sulla traduzione di questa parola, che in latino è inducere. Ma l’inducere latino non è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.