La Corte fa politica sull’eutanasia

La Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla costituzionalità dell’articolo 580 del Codice penale, dopo che il Tribunale di Milano aveva assolto il radicale Marco Cappato per avere accompagnato a suicidarsi in una clinica svizzera Dj Fabo, ha scelto di non esprimersi prima di un anno. I giudici, si legge nel comunicato stampa diramato in serata, hanno “rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.