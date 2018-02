Il caso Cappato e la vita come bene disponibile

La domanda alla quale la Corte costituzionale dovrà rispondere su richiesta del tribunale di Milano in seguito al processo Cappato non è affatto semplice, come crede chi ha steso la sentenza in cui si dice che chiunque ha il diritto di decidere quando e come morire. La vita è un bene disponibile come una qualsiasi proprietà privata? Questa è la domanda essenziale che ha un evidente contenuto filosofico. Si è molto discusso sulla tutela e l’indisponibilità della vita umana, centro...

