Il troppo ampio “diritto” all’eutanasia

E’ iniziato ufficialmente l’iter parlamentare della legge sull’eutanasia, la discussione è cominciata presso le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Secondo i promotori (le firme sono state raccolte dall’Associazione Luca Coscioni), per ottenere l’eutanasia il richiedente deve essere maggiorenne ed essere affetto “da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a 18 mesi”. Si tratta di una formulazione amplissima, visto che non è definibile con precisione la gravità delle sofferenze, che non si precisa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.