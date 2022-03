Dalla Prussia all'Ucraina. Perché misuriamo la storia (e le guerre) col contagocce anziché a galloni?

Non abbiamo più pazienza e sotto sotto auspichiamo che una situazione incancrenita da trent’anni possa risolversi all’improvviso con una bella dormita. O forse è solo colpa del bollettino quotidiano della protezione civile sul Covid

Allora, sono giorni di guerra – nel senso letterale del termine, non c’è angolo in cui si rifugga dalla tentazione di sgranare minutamente la cronologia del conflitto: siamo al secondo giorno di guerra, al quinto, al dodicesimo… Quest’oggi apprendo che siamo al ventunesimo giorno e provo ad azzardare una ricostruzione storica. Al ventunesimo giorno della Seconda guerra mondiale viene assassinato il primo ministro della Romania. Al ventunesimo giorno della Prima guerra mondiale i tedeschi sconfiggono i russi nella battaglia di Stallupönen. Al ventunesimo giorno della Guerra franco-prussiana i tedeschi (sempre loro) hanno appena prevalso nella battaglia di Reichshoffen. Al ventunesimo giorno della Terza guerra d’indipendenza, pure rapidissima, il generale Cialdini non ha ancora conquistato Rovigo.