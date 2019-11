Un altoforno in ogni procura

Se quelli di ArcelorMittal fossero in buona fede e se ponessero davvero fede nella giustizia, allora nell’ex Ilva di Taranto terrebbero in funzione non quattro, o cinque, o mettiamo pure sei altiforni, che fanno semplicemente ridere. Per non creare figli e figliastri, tipo che il procuratore di Taranto sì, poi quello di Milano anche, ma tutti gli altri no, e per concedere ad ogni procura della Repubblica il sacrosanto diritto di accendere il suo impianto, poi di spegnerlo, poi di riaccenderlo, poi se gli gira di rispegnerlo, fino magari alla prescrizione, 140 altiforni (tante essendo le procure) sembrano il minimo democratico. E vedremmo, peut-ètre, la Milella in fonderia.