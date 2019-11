Bisognerebbe andare al cuore del problema. E il cuore del problema non è che Michele Emiliano sarà ancora il candidato del Pd per la presidenza della regione Puglia. Quella è la conseguenza. Mentre il mistero resta. Candidato nonostante sia inviso a moltissimi del Pd? O nonostante il Pd pugliese, da lui guidato, alle Europee abbia preso meno voti (16,6) della media del partito nell’intera Italia meridionale (17,8)? Sì. Può capitare. Ma la domanda resta. E non serve rispondere che no, che non si può, che Emiliano è un magistrato mascherato da politico, o un politico mascherato da magistrato, o piuttosto, così facciamo ai mezzi, un grillino appena più furbo di Di Battista. Né che, da riformista, si sia spinto al punto di flirtare coi novax. O di sposare i notap, i notrip, i notav, i noilva, i nodiqualunque fava e perfino gli ulivi, mentre la xilella li divorava. No. Non si spiega così il mistero di Emiliano candidato. Cherchez la femme, raccomandano i delitti. E non sapremo mai, noi, cosa scriva Zingaretti al suo Michele nelle ricorrenze di San Valentino.