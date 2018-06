Ma davvero il M5s vuole contrastare Salvini?

Sembra che i Cinque stelle, i quali, guai a dimenticarlo, sono una costola della sinistra, abbiano finalmente deciso di contrastare Salvini. Di contenerne il protagonismo. Hanno, a questo fine, alzato muri e tirato fuori paletti. Di questo, almeno, informavano ieri i giornali. Ora. I muri sono per loro natura solidi e parrebbero perfetti per appoggiarvisi. Ciò che i Cinque stelle non mancheranno di fare. Però, ricordando en passant quello slogan che ne originò la fortuna, i paletti? Riesce qualcuno a immaginare l’uso che Salvini, il quale, guai a dimenticarlo, è la costola di una ruspa, farà dei paletti?