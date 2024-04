Mai visti degli agnelli sbranati nella Gran Milano che poi è Junior

Il ministro Urso non vuole “Milano”. Il principe Agnelli voleva Stellantis. Marchionne stava per farla, meglio; venne appeso a un chiodo perfino da un tizietto senza ruolo e senza senso che si riteneva esperto della porta 2 di Mirafiori

La “Milano“ non è titolo di automobile che si possa costruire in Polonia. Anche se “Gran Torino”, macchina americana, fu intestazione con cui Clint Eastwood fece barche di soldi nelle Americhe, in Europa, in Africa (meno) e nell’Australia-Oceania. Il ministro Urso non vuole “Milano”, preferisce “Junior”. Con Urso che vuo’ fa’. Il principe Agnelli voleva Stellantis, ma la si chiamassero pure col fischio; Marchionne stava per farla, meglio; venne appeso a un chiodo perfino da un tizietto senza ruolo e senza senso che si riteneva esperto della porta 2 di Mirafiori. E delle Presse. “Operai”, arrotando l’arrotondabile, arrivò a scrivere. Comunque. La figlia Margherita voleva la grana che mollarono al figlio. Il figlio, la grana che mollarono al fratello. E a mammà.



Papà Elkann, beato papà Elkann. Sapeva e sa una sega. Girava e gira il mondo da parrucchiere di famiglia. Vai, gli dicono, vai ma sfuma bene. Né c’è più un cane, d’altronde, che non intervisti un Papa. Papà si porta al meglio, molto su. Inconcepibile. Gli gnomi di Zurigo, gente da orologi a cucù, che marciano sulla “Junior” come tir. Mai visti degli agnelli sbranati nella Gran Milano: e alla fin fine passi: E’ che se la tirano da junior nella Gran Torino.