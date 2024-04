L'Alfa Romeo Milano cambia nome: ora si chiama Junior. Le polemiche con Urso e la scelta di Stellantis

L’Alfa Romeo Milano è durata meno di una settimana. Ha già cambiato nome, diventando Junior. Non è uno scherzo. Non è il primo aprile. È tutto comicamente vero. L’Alfa Romeo cambia il nome del suo baby suv che con tanto orgoglio aveva deciso di dedicare alla città dove era nata nel 1910 con tanto di festa nei locali dell’Automobile Club Milano alla presenza del sindaco Sala. Tutta colpa del ministro D’Urso che aveva detto: “Un'auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia. Questo lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l'Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducono in errore il consumatore. Sarebbero indicazioni fallaci legate in maniera esplicita alle indicazioni geografiche. Quindi un'auto chiamata Milano si deve produrre in Italia, altrimenti si dà un'indicazione fallace che non è consentita dalla legge italiana". Un intervento a gamba tesa, buttato lì più per rompere le scatole che per altro. Invece, dopo nemmeno una settimana Alfa Romeo ufficializza il cambiamento: “Siamo perfettamente consapevoli che questo episodio rimarrà inciso nella storia del Marchio – ha detto Jean Philippe Imparato, il ceo di Alfa -. E’ una grande responsabilità ma al tempo stesso è un momento entusiasmante. La scelta del nuovo nome Junior è del tutto naturale, essendo fortemente legato alla storia del marchio ed essendo stato fin dall’inizio tra i nostri preferiti e tra i preferiti del pubblico. Come team scegliamo ancora una volta di mettere la nostra passione a disposizione del Marchio, di dare priorità al prodotto e ai clienti. Decidiamo di cambiare, pur sapendo di non essere obbligati a farlo, perché vogliamo preservare le emozioni positive che i nostri prodotti generano da sempre ed evitare qualsiasi tipo di polemica. L’attenzione riservata in questi giorni alla nostra nuova compatta sportiva è qualcosa di unico, con un numero di accessi al configuratore online senza precedenti, che ha provocato il crash del sito web per alcune ore”.

