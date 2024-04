Adolfo Urso e la battaglia contro l'Alfa Romeo Milano, prodotta in Polonia

L’ultima puntata del grande duello tra Adolfo Urso e Carlos Tavares ha per titolo Milano. Non la città, ma la vettura dell’Alfa Romeo battezzata con il suo nome. Dice il ministro: “Non si può produrre in Polonia un’auto chiamata Milano. Lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l’Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore. Sarebbero indicazioni fallaci legate in maniera esplicita alle indicazioni geografiche”. Non conoscevamo questa norma e non sappiamo chi se la sia inventata. Ma subito ci viene in mente la Gran Torino costruita dalla Ford, in omaggio non solo alla città, ma alla Fiat della quale il vecchio Henry è stato ispiratore.



