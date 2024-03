La guerra tra Italia e Francia si fa sulle imprese: è la geoeconomia, la bellezza!

Siamo in guerra con la Francia. Noi che dal 1789 ci sentiamo tutti un po’ francesi, noi che abbiamo salutato Napoleone come un liberatore prima che vendesse Venezia agli austriaci, non ce ne siamo resi conto. Lui sì, Bruno Vespa lo sapeva prima di tutti, non a caso è il giornalista numero uno della Nazione. Se è così, non ha commesso un’indebita violazione della privacy il drone mandato (a spese di chi, di mamma Rai?) sopra la casa torinese di John Elkann, il principino del capitale, il gelido rampollo metà francese metà italiano, il quale, accusato di aver usurpato l’eredità del nonno poi ceduta alla Francia, conduce con i suoi giornali una campagna contro l’eletta dal popolo italico. À la guerre comme à la guerre. Prima ancora di giudicare dovremmo entrare negli oscuri labirinti dell’intelligence, dell’informazione militare, dello spionaggio insomma, del tutto lecito in campo nemico. Ne hanno fatte di peggio penne vagabonde come Graham Greene, divi come Errol Flynn, filosofi, scienziati, donne fascinose. Per non parlare dei giornalisti. Facciamo del facile sarcasmo? Aspettate a prender partito. Il mondo è cambiato in un batter di ciglia. Qualcuno ricorda ancora che tra Italia e Francia esiste un Trattato del Quirinale? È stato firmato in pompa magna il 26 novembre 2021 grazie alla buona volontà di Mattarella e all’effetto Draghi. Sono trascorsi 28 mesi, sembrano 28 anni durante i quali siamo entrati nell’èra della sovranità contro la souveraineté.



