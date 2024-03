Nvidia contro tutti: ecco i nuovi chip per l'intelligenza artificiale

L'unico fornitore di Gpu necessarie per aprire le porte del futuro è al centro del mondo. Il lancio di Blackwell e gli obiettivi del ceo Jensen Huang

Quando all’inizio di quest’anno Mark Zuckerberg annunciò l’impegno di Meta nelle intelligenze artificiali, decise di farlo citando un dato in particolare. Non tanto la quantità di miliardi di dollari investiti, ma il numero di unità di elaborazione grafica (o Gpu) che il gruppo aveva acquistato: entro la fine dell’anno Meta avrebbe avuto a disposizione 600 mila Gpu, circuiti elettronici per la generazione di immagini che sono fondamentali allo sviluppo di reti neurali artificiali. Di queste, poco più della metà, 350 mila, erano del tipo H100 AI prodotte da Nvidia.