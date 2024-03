La Cassa depositi e prestiti non è una fabbrica dei sogni

Vacilla Tim in borsa sotto gli schiaffi degli speculatori? Intervenga la Cassa depositi e prestiti, chiedono i sindacati. Con il suo pacchetto del 9,8 per cento non è chiaro che cosa possa fare se non diventare lo strumento per rinazionalizzare Telecom Italia. Francesco Milleri, amministratore delegato di Essilor Luxottica, l’uomo che gestisce l’eredità finanziaria e industriale di Leonardo Del Vecchio, in una intervista a Repubblica invita Cdp a entrare nel capitale del gruppo degli occhiali quotato alla Borsa di Parigi, nel quale lo stato francese è presente dal 2021 attraverso il fondo Lac d’Argent di Bpi France, la banca controllata dalla Caisse des dépôts et consignations. Bilanciare i francesi è quel che sia il segretario della Cgil Maurizio Landini sia il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso vorrebbero accadesse nel gruppo Stellantis, dove la banca di stato possiede il 9 per cento dei diritti di voto e la famiglia Peugeot un altro 7-8 per cento. John Elkann, primo azionista con il 14 per cento, ha risposto no grazie, ma la partita dell’auto resta aperta. E non va certo dimenticata l’Ilva, come vedremo. Per non parlare dei grandi gruppi che Cdp sta tirando fuori dalla crisi: si tratta di Saipem, Ansaldo energia, Trevi, Valvitalia, non proprio piccole aziende. Cdp di qua, Cdp di là, tutti la vogliono, molti la chiedono, pochi sanno davvero che cosa possa e debba fare.



