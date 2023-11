Cassa depositi e liti. Scannapieco punta restare, grazie a Meloni. Ritorna la carta Donnarumma

L’ad Scannapieco quasi fuori punta sulla premier, Giorgetti dice no e vuole un manager del nord. Palenzona litiga con Guzzetti per la presidenza Cdp

Roma. Si può solo semplificare: è la “banca” del paese, presta denaro allo stato (amministrazioni e aziende) e acquista per conto dello stato. Lo fa grazie al risparmio postale. E’ la Cassa depositi e prestiti. Il governo Meloni deve decidere se cambiare o confermare i vertici. L’intenzione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è cambiare. Giorgia Meloni non ha deciso. L’ad di Cdp, Dario Scannapieco, sta per concludere il suo mandato triennale. Lo hanno nominato Draghi e Franco. Il presidente Cdp è Giovanni Gorno Tempini e lo ha indicato l’Acri (l’Associazione delle Fondazioni e casse di risparmio). Sono due nomine che incideranno sulle future privatizzazioni. E’ una partita che contrappone Mef e Chigi, Cdp e Mef, Draghi e Meloni, e due vecchi del sistema bancario italiano: Giuseppe Guzzetti e Fabrizio Palenzona. Da Cdp passa il nuovo mondo Meloni.