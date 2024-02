Gavio, Aspi, Cdp e governo. Chi gioca al gran ballo delle autostrade

Ci sono pezzi da novanta pubblici e privati, italiani, americani, australiani, francesi. Cassa depositi e prestiti studia un nuovo dossier, per creare un super campione in grado di affrontare quella transizione industriale che ha nelle infrastrutture per la mobilità la sua colonna vertebrale. E a palazzo Chigi apprezzano

Il dossier è sul tavolo di palazzo Chigi. Dicono che sia all’attenzione di Giovanbattista Fazzolari. Dicono che l’immarcescibile Fabrizio Palenzona abbia suggerito di aprirlo e leggerlo con attenzione al plenipotenziario di Giorgia Meloni con il quale ha stabilito un buon rapporto. Dicono che ne trarrebbero vantaggio il governo, la Cassa depositi e prestiti, i fondi di investimento e tutti i “signori delle autostrade”, per non parlare della nazione, perché di questo si tratta: creare un super campione in grado di affrontare quella transizione industriale che ha nelle infrastrutture per la mobilità la sua colonna vertebrale. Ne dicono tante e tutte hanno un senso, anche se bisogna ancora far quadrare il cerchio. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Di un matrimonio tra l’Aspi, Autostrade per l’Italia controllata dal Tesoro attraverso la Cassa depositi e prestiti, con Blackstone e Macquarie come azionisti, e l’Astm (presieduta da Angelino Alfano) che fa capo al gruppo Gavio insieme ad Ardian fondo di private equity filiazione del colosso assicurativo francese Axa. Darebbe vita al numero due al mondo dopo Mundys (ex Atlantia con la spagnola Abertis) e prima dei francesi di Vinci. Attorno al tavolo da gioco, dunque, siedono pezzi da novanta pubblici e privati, italiani, americani, australiani, francesi.