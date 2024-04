Urso-Le Maire-Habeck: il triangolo industriale per rilanciare le imprese Ue

Sono davvero lontani i tempi in cui la destra sbraitava contro l’Europa e non nascondeva una certa antipatia nei confronti di un ministro potente, liberale ed eclettico come il transalpino Bruno Le Maire. Le cose, però, sono cambiate da quando il ministro dell’Economia francese si è fatto portavoce in Europa della richiesta di una massiccia semplificazione burocratica per le imprese, cercando di stimolare la crescita economica del suo paese che ha un deficit in ascesa, sebbene non ai livelli dell’Italia: le diversità hanno lasciato il campo alla collaborazione. “Nessun paese può farcela da solo di fronte alle sfide economiche di questa fase”, dice oggi il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ammettendo che tocca ai paesi fondatori della casa comune europea indicare la strada anche quando i governi che li rappresentano sono “diversi per cultura e famiglia politica”. Mal comune mezzo gaudio, soprattutto considerando che anche la Germania non se la passa tanto bene.

