L'insensata crociata di Salvini contro gli autovelox

Esiste al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una forma, per niente latente, di bipolarismo sul tema della sicurezza stradale. Da un lato pubblicano e diffondono spot per sensibilizzare i giovani sulle principali cause degli incidenti alla guida, dall’altro tendono a sottovalutare quella che è la terza causa di incidenti e la prima delle morti in strada: la velocità eccessiva. Il ministro Matteo Salvini sta lavorando a un provvedimento per impedire ai comuni di installare autovelox nelle zone in cui la velocità da rispettare è inferiore ai 50 chilometri orari e rendere impossibile l’alternanza di limiti di velocità con un ampio distacco (insomma non si potrà passare dal limite massimo di 90 a 50, quello che succede spesso in diverse strade statali, regionali e provinciali quando attraversano i centri abitati). E questo per evitare che il cittadino si senta “ingiustamente vessato”.

