Sulle strade si muore, ma Roma è senza autovelox

Dopo la tragica morte di Francesco Valdiserri, il 18enne investito mentre camminava su un marciapiede a un incrocio di via Cristoforo Colombo, Campidoglio e Polizia locale hanno voluto dare un segnale. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè lo ha annunciato subito: “Sistemeremo autovelox mobili su via Cristoforo Colombo per disincentivare chi con l’auto corre troppo”. E, in effetti, già dal giorno successivo sulla via che collega il centro della città a Ostia, ma anche in altre strade a scorrimento veloce, sono comparse le postazioni della polizia locale per il controllo della velocità: cavalletto, autovelox mobile e pattuglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE