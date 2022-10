Metro C, biglietti elettronici sui bus e svolta green: parla Patanè

Eugenio Patanè, assessore capitolino alla Mobilità, lo ammette subito. “Ci rendiamo conto che dopo 12 mesi di governo della città per i cittadini è ancora difficile percepire un cambio di passo, ma quello che ci siamo trovati arrivati in Campidoglio è stato, metaforicamente, un palazzo distrutto, abbiamo dovuto ricostruire tutto dalle fondamenta”. Sulla mobilità che cosa significa di preciso ripartire dalle fondamenta? “Innanzitutto – spiega l’assessore – abbiamo rifatto la pianificazione di scenario, per questo il mio primo atto è stata l’approvazione del Pums che indica a dieci anni le opere che saranno realizzate, poi abbiamo rifatto tutta la regolamentazione successiva: le linee guida per il piano urbano parcheggi, le linee guida del regolamento sulla sharing mobility, il regolamento per le colonnine elettriche, il regolamento per i bus turistici, il piano della logistica delle merci che arriverà in giunta entro fine dicembre. Sono le fondamenta necessarie per i prossimi 10 anni”. Si ma intanto dopo un anno i romani si trovano con la metro A che chiude alle 21 e una linea tram molto importante, l’8, completamente sospesa, c’è una certa amarezza. “Capisco la frustrazione – ammette Patanè – purtroppo quello delle infrastrutture è il vero grande tema che ci siamo trovati di fronte: sia per i tram, sia per le metro, per 15 anni non è stato fatto nulla, dall’armamento, alla linea elettrica, dal segnalamento, all’acquisto di nuovi convogli. In 15 anni non è stato comprato né un treno, né un tram, l’ultima manutenzione della linea A risaliva alla giunta Veltroni e anche sull’infrastruttura dei tram non si interveniva da allora”. Che cosa ha significato? “In primo luogo che se non fossimo intervenuti insieme al governo Roma sarebbe rimasta senza metropolitane, per rispettare gli obblighi manutentivi dei treni saremmo stati costretti a chiudere tutte e tre le linee, con un grande sforzo a dicembre scorso abbiamo ottenuto dal ministero una deroga per i treni della A, mentre il 15 giugno il decreto Salva Metro ci ha permesso di prorogare le revisioni dei treni di B e C e di scongiurare la chiusura”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE