Esplodere in una risata incontrollabile davanti ai titoli di Rep.

L'ultimo esempio riguarda i casi di tumori alla notizia della costruzione del Ponte di Messina. Insuperabile però l'epidemia di diarrea nel Monferrato

Ne convengo, si resta a bocca aperta, poi si esplode in una risata intrattenibile. Di fronte a un giornale come Repubblica che ieri ha pubblicato (lo giuro) questo titolo a caratteri cubitali “Già in aumento i casi di tumore alla notizia della costruzione del Ponte di Messina”, ogni terrapiattismo è stato ridotto in briciole, le decapitazioni curabili con l’omeopatia sono corse a nascondersi dietro al carretto e alla favola che Papa Luciani sia stato steso da un colpo apoplettico per il suo troppo brigare con la Cucinotta ha cominciato a non credere più nemmeno Massimo Franco. Col cancro moltiplicato alla semplice idea della prima pietra del primo pilone, col primo sacco di cemento in arrivo nella carriola dell’untore e con Ramallah sottoposta a genocidio, ogni soglia del ridicolo ha superato in tromba se stessa. E bravo Molinari. Ma nonostante questo, mai. Mai dimenticare lo storico giorno in cui alla semplice voce che Gad Lerner stesse per trasferirsi al Fatto Quotidiano, milioni e milioni di zanzare del suo diletto Monferrato vennero colpite da un’epidemia di diarrea.