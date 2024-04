L'Italia divisa in tre (per ora)

Senza il ponte Olbia-Grosseto si rischia di essere divisa in quattro. Paura eh?

“Qui A1, Autostrada del Sole, casello di Firenze Valdarno: 11 chilometri di coda e viabilità bloccata in entrambe le direzioni per un tir in fiamme. Italia divisa in due”. Balle. Senza il Ponte sullo Stretto, Italia divisa in due dal 1861. Oggi, in tre. E senza il ponte Olbia-Grosseto, al momento soltanto in fase di studio, in quattro. Paura eh?