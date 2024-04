Nella lotta contro il Ponte sullo Stretto il Pd usa anche gli argomenti peggiori

L'ex ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, esagera quando parla di "devastazione sociale" per descrivere gli espropri necessari a costruire il ponte. Legittimo contestare l'opera su tutti i fronti, ma l'opposizione può essere controproducente

Tutto è buono per scagliarsi contro il Ponte sullo Stretto, anche il progetto politico – del tutto inedito per il Pd – di mettersi alla testa delle proteste di chi viene espropriato. L’ex ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, individua negli espropri addirittura una nuova “devastazione sociale” che porterebbe “migliaia di cittadini” a perdere quartieri, abitazioni e attività, i sacrifici di una vita”. Esagerazioni. Per essere più precisi, saranno demolite 150 unità immobiliari in Calabria e 300 in Sicilia. Ovviamente chi viene espropriato avrà un indennizzo ai prezzi di mercato (secondo giurisprudenza della Corte costituzionale). Il progetto Ponte ci aggiunge un “bonus trasloco” dell’ordine dei 20mila euro. Il M5s rilancia che gli espropri sono ridicoli senza un progetto esecutivo, a definire il campo largo della retorica degli espropri.