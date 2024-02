In arrivo un regalo per il Ponte sullo Stretto

Nell'ultima bozza del decreto legge sul Pnrr spunta l'ipotesi di una corsia preferenziale per l'opera, ma la sua applicabilità resta dubbia. A pesare sui tempi di realizzazione del progetto si aggiunge anche il rinnovo della commissione Via, previsto per maggio

C’è una norma spuntata improvvisamente nelle bozze del decreto legge sul Pnrr (articolo 12, comma 12) che, lasciando in vita oltre i termini previsti e prorogando vecchi provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, anche parziali, per opere che non sono ancora partite, fa pensare a uno sconto con corsia preferenziale per il Ponte sullo Stretto. Esperti della materia garantiscono che così non è perché il provvedimento passato alla Valutazione di impatto ambientale (“Via”) era troppo parziale e non potrebbe essere resuscitato oggi come integrale.