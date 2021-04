"L'ultima notte" di Galeazzo Ciano, da erede dell'impero fascista a vittima della sua furia

Nella drammatica notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, 19 dei 28 membri del Gran consiglio del fascismo tolsero da sotto i piedi di Benito Mussolini il piedistallo da cui lui dominava, fin dal 3 gennaio 1925, ogni particella della vita pubblica italiana. A dire sì all’ordine del giorno firmato dal presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni Dino Grandi, un dettato che invocava la fine del patto di alleanza cieca con i nazi e restituiva a re Vittorio Emanuele III l’autorità di decidere come uscire da una guerra che ci vedeva annichiliti e stremati, era stato il fior fiore di quanti erano stati ferventi mussoliniani durante un ventennio. Fra gli altri, l’ex ministro e intellettuale di punta del fascismo Giuseppe Bottai, l’ex ministro degli Esteri, nonché genero del Duce, Galeazzo Ciano, l’ex quadrumviro del fascismo Emilio De Bono, l’ex presidente del Senato Luigi Federzoni, il più volte ministro Giacomo Acerbo, l’altro ex quadrumviro generale Cesare Maria De Vecchi. Sì o no valeva la pena raccontare la storia del personaggio il più letterario e il più drammatico di questa pattuglia di uomini che ha cambiato il corso della storia italiana, il men che quarantenne conte Galeazzo Ciano? Certo che sì, come dimostra questo intelligente e ben costruito libro di Mauro Mazza (“Diario dell’ultima notte”, La Lepre Edizioni, 2021), un libro dove la vicenda dell’ex pupillo del Duce è romanzata appena un tantino, dato che il romanzo sta tutto nei fatti nudi e crudi che videro protagonista l’autore di quel “Diario 1937-1943”, la cui edizione curata da Renzo De Felice nel 1980 è uno dei maggiori documenti sulla storia italiana del Novecento.

