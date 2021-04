Le foto e i quadri che hanno scandito la vita folle del duo Warhol-Basquiat

Nato nel 1928, nell’ottobre 1982 Andy Warhol aveva 54 anni. Nato nel 1960 da padre haitiano e da madre di origini portoricane, Jean-Michel Basquiat ne aveva 22. S’erano conosciuti in un ristorante di Soho dove Basquiat era entrato nella speranza di vendere qualcuna delle cartoline che lui disegnava. Warhol era già un sovrano della scena artistica newyorchese, Basquiat era alle prove di debutto, seppure già strepitose. I due avevano preso a frequentarsi pressoché quotidianamente, ciò che Warhol annota giorno dopo giorno nei suoi “Diaries”. Così come registra ogni momento dei loro rapporti con la macchina fotografica da cui non si separava mai. Di quelle foto, dove facevano sensazione la parrucca bianchissima di Warhol accanto alla boscaglia nerissima dei capelli di Basquiat, ce n’erano caterve nei 130 negativi donati nel 2014 dalla Andy Warhol Foundation alla Stanford University. I due che dipingono l’uno accanto all’altro nello studio di Warhol, che fingono di fare a pugni in occasione dell’inaugurazione di una mostra delle opere che avevano firmato in comune, o magari un Basquiat fotografato da Warhol munito solo di un paio di mutandine bianche, e in quel caso è come se la nota dell’omosessualità facesse da sfondo musicale al tutto.

