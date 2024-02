Paolini e Calvino, la strana coppia

Nato da un’intuizione di Giulio Einaudi che vide una personale di Giulio Paolini allo Studio Marconi di Milano – come riporta Andrea Cortellessa nel suo saggio alla chiusura del volume – idem – ora riproposto da Electa all’interno dei centenario di Italo Calvino – è forse la sintesi più estrema di due discorsi in dialogo aperto, quello tra Giulio Paolini e Italo Calvino. Un dialogo che offre la sua forma ultima in un libro che oggi vive nel marchio Electa, ma che resta fortemente e distintamente einaudiano nella concezione così come nel suo senso più profondo, quello di cogliere uno spazio possibile tra il più visionario dei narratori italiani e il più narrativo degli artisti contemporanei. L’edizione attuale slitta così semanticamente da un confronto, che portò a un’amicizia tra due figure riservatissime e umbratili, a una vera e propria macchina concettuale il cui movimento alterna il paesaggio narrativo dell’uno con quello dell’altro. Uno scambio stretto e continuo al punto che il libro che ha un solo autore, Giulio Paolini, non è tale se non lo si inserisce in questo dialogo serrato e tutto sommato insolito nel Novecento. Il libro come vero moltiplicatore di un’opera come di un testo. E in questo l’intuizione di Giulio Einaudi non appare certamente casualmente mondana, ma quale gesto esatto di una visione editoriale di progetto precisa e solidissima, anche a distanza di tempo. E non è un caso che insieme ai cento anni dalla nascita di Italo Calvino si possa scorgere tra le pagine del libro anche il senso dell’anniversario einaudiano che festeggia i novanta anni dalla fondazione della casa editrice.

