Quando Balmain andava all'Elba

Da maggio la località italiana più ricercata su Airbnb, più del Salento (secondo) e di Carloforte in Sardegna (terzo) è un’isola di cui non si parla molto e appare anche meno sui social rispetto ad altre, l’Isola d’Elba. Il turismo è un po’ più “alto” rispetto a quello diretto in Albania, certo – un ombrellone e due lettini più posto auto arriva tranquillamente a 65 euro –, però partì altissimo dopo la guerra. Già nel 1940 “Domus” aveva pubblicato un piano urbanistico firmato congiuntamente da Gio Ponti e Bbpr, vale a dire le punte di diamante della scuola milanese, autori delle future e iconiche torri Pirelli e Velasca, segno che i milanesi avevano già puntato l’isola allora. La memoria di Napoleone, che qui regnò per un solo anno fra il 1814 e il 1815 prima degli effimeri cento giorni, è tuttora forte visto che il suo stemma con striscia obliqua rossa e tre api d’oro è stato adottato e mantenuto, mentre sebbene osservasse la vicina Corsica dalle alture occidentali ne aveva un pessimo ricordo – gli indipendentisti gli avevano bruciato la casa ad Ajaccio. In ogni caso la sua presenza remota attirò nientemeno che la famiglia dei banchieri Rothschild, ramo inglese, che nel 1947 si insediò al Palace Hotel Fonte di Napoleone (un’acqua ancora in commercio e ritenuta miracolosa), attirando il jet set internazionale, dal Duca di Windsor con Wallis, agli attori Errol Flynn e Clara Calamai (star del viscontiano Ossessione, 1943), a politici come Saragat e imprenditori vari.

