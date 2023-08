Vita dolce in masseria

La masseria è il simbolo dell’estate, la masseria ha aperto la stagione e ora la chiude pure, assai dolcemente o quasi. L’estate 2023 infatti si era aperta a Manduria alla masseria “Li Reni”, per una specie di G8 o Cortina InConTra, con Bruno Vespa che nella sua veste di host vinicolo ai primi di giugno aveva radunato mezzo governo per un “Forum in masseria” alla presenza di capocolli, Primitivo, e del leader a km zero Giuseppe Conte oltre ovviamente a “Giorgia”. E ora l’estate si chiude invece con “Giorgia” asserragliata nella masseria “Beneficio” a Ceglie Messapica tra i misterici viaggi in Albania e gli incontri coi leader locali e tribali dell’ortofrutta e pranzi a base di discusso granchio blu (ma già a luglio Meloni era sbarcata a Brindisi addirittuta con aereo di Stato, di ritorno da una missione internazionale. Con l’idea di organizzarvi poi il prossimo G7). Welcome to capocollo. La Puglia quest’estate è del Nord o non lo è, è il trionfo della Valle d’Itria, di Cisternino, di Martina Franca. Lì, Meloni aspetta gli eventi in un bunker a misura di pasticciotto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE