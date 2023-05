Se per il G7 in Puglia l'emiro Emiliano passa da citare Stalingrado ai peana per la Meloni

Puglia nera, Puglia della Primavera progressista, Stalingrado e ora California del Sud per ospitare il G7 tra trulli e/o pasticciotti. L’emirato del Tacco d’Italia è stato scelto dalla premier Giorgia Meloni come sede del vertice internazionale con presidenza tricolore per il prossimo giugno 2024, dopo le Europee. Tutto è avvenuto con una telefonata da Hiroshima a Bari, subito rilanciata sui social da Big Mike Emiliano, che nel settembre scorso, prima delle elezioni politiche aveva attaccato la destra dal palco di un teatro a Taranto, con alle sue spalle un remissivo Enrico Letta: “La Puglia è una sorta di Stalingrado e da qui non passeranno, noi non abbandoneremo il campo. Sputeranno sangue”. Le urne poi hanno raccontato un quasi cappotto dei conservatori nella regione (negli uninominali è finita 14-1). Adesso siamo in una nuova era. Lo stesso sceicco si è espresso così sulla leader del governo: “La premier Meloni ha il mio numero del cellulare… La cortesia e lo stile del presidente Meloni è stato da me apprezzato perché non è molto consueto”. Tra i due c’era una antica empatia (accompagnata da stoccate politiche), consolidata in un meeting nella masseria Li Reni, la sede estiva della “Terza Camera dello Stato”, ovvero il salotto nella terra del Primitivo ideato da Bruno Vespa. E proprio lì Giorgia e Michele avevano trovato affinità tra battute e partite a burraco. Adesso il governatore ha abbandonato la postura del maresciallo Zukov per indossare i panni del laudatores: "Il luogo del G7? E’ un segreto assoluto, sarà scelto dal governo. A noi - ha chiarito - spetta solo collaborare e ringraziare il governo italiano”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE