Amministrative, la maionese (dem) impazzita a Bisceglie

La politica come maionese impazzita nella città una volta nota per il manicomio (chiuso con la Basaglia) o come si dice al sud “delle persone più vicine a Dio”: questo è il quadro che emerge dal voto amministrativo di Bisceglie, comune adriatico del nord Barese che ha dato i natali al capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia. Qui la campagna elettorale amministrativa ha registrato dei profili mimetici per i candidati alla conquista della fascia tricolore davvero fuori da ogni schema. Questa la ricostruzione del romanzo comunale terminato con il ballottaggio tra il sindaco uscente Angelantonio Angarano (ex Pd ora civico) e Francesco Spina (ex Pd emilianista anche lui, ora con il centrodestra). Il centrosinistra ufficiale aveva schierato l’avvocato Vittorio Fata, nel Pd dal 2017, ma prima tra i fondatori di Forza Italia in città. Il centrodestra? Ha puntato su l’ex sindaco Francesco Spina, passato dai conservatori al Pd, sempre nel 2017, per accomodarsi alla corte dello sceicco Michele Emiliano e fare da candidato dem alle politiche nel 2018, salvo adesso tornare a destra con un profilo civico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE