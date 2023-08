Mistero risolto (forse): la Venere influencer è stata demansionata

La mascotte di Daniela Santanché non è scomparsa. Era in vacanza e tornerà "per fare da traino al portale Italia.it", dicono dal ministero del Turismo. Il quasi epilogo di una campagna forse mal concepita

E’ ufficiale: la Venere di #Opentomeraviglia si è concessa quasi due mesi di vacanza. Ma, spiegano dal ministero del Turismo, “questo è frutto di una scelta ponderata”. Quale? “Siamo ben consapevoli che la programmazione su Instagram di @venereitalia23 è ferma dai primi giorni di luglio, ma questo non è casuale. Fa parte della strategia di far atterrare le campagne, peraltro personalizzate con contributi dei turisti che visitano la nostra bella Italia, sul portale italia.it. Proprio per questo, il traffico social sta girando sul profilo Instagram di italia.it”. La virtual influencer con le sembianze del capolavoro di Botticelli non è misteriosamente scomparsa. Piuttosto si tratta di un caso di baby-pensionamento. Dopo solo due mesi di attività, i suoi servizi non sono più necessari, grazie di tutto e arrivederci.