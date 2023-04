La deliziosa risposta sulla Venere fornita dai professionisti della pubblicità agli urlatori

Si sono slogati “i diti”, come direbbe Fantozzi, a furia di pestare sulla testiera nella foga di aggiungere al coro l’impennata d’ingegno del loro sghignazzo, scambiato però per militanza “culturale” e ça va sans dire “antifa”. Si sono slogati “i diti” e persino i gomiti, non stavano nella pelle di poter scrivere che Santanchè ci aveva fatto fare una figura di cacca in tutto il mondo, e ha pure speso nove milioni di euri per sfornare la Venere che mangia la pizza. Ma per difendere la “cultura”, che sono mai i polpastrelli doloranti? A parte che, come scriveva Marc Fumaroli, che di retorica e discorso pubblico qualcosa sapeva, quando “cultura” lo si scrive tra virgolette (lo hanno scritto, sì) vuol dire che la cultura è mal ridotta. Ma soprattutto, coi polpastrelli ancora doloranti ma convinti di aver fatto una scorpacciata di “cultura” (tra virgolette), ieri miriadi di compulsivi battitori da tastiera, di politici di varia qualità, di giornalisti engagé e commentatori da social convinti di aver sfoderato il meglio della persuasione e della retorica contro la ministra del Twiga si sono trovati, in bella giustezza su una pagina acquistata del Corriere (no Stampa? No Travaglio? Ahi ahi ahi!) un comunicato dell’agenzia Armando Testa, che aveva ricevuto l’incarico dal ministero per preparare la campagna “Open to meraviglia”. Nel delizioso comunicato, la Armando Testa ringrazia tutti gli indignados: “Open to GRAZIE”. Testo: “Quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell’indifferenza rappresenta sempre qualcosa di positivo”. “Grazie perché non accadeva da anni che la notizia di una campagna pubblicitaria istituzionale suscitasse una eco di tale portata”. “Grazie per le migliaia di visualizzazioni”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE