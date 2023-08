Meloni in Albania con Rama: "Grazie Giorgia, è stato un onore"

Il primo ministro albanese pubblica su Instagram una foto per salutare la premier italiana: "Sorella d'Albania, fratello d'Italia". Insieme a loro il compagno Giambruno e il cognato Lollobrigida

"Sorella d’Albania Fratello d’Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore". In mezzo cuoricini e le bandiere italiana e albanese. Il premier Edi Rama congeda con queste parole e un post su Instagram Giorgia Meloni, che gli ha fatto visita a Valona per qualche giorno di vacanza. Nella foto si vedono i due insieme al compagno di Meloni Andrea Giambruno e al ministro e cognato della premier Francesco Lollobrigida.

La premier ha lasciato la Puglia lunedì per recarsi in Albania ospite di Rama, che aveva anticipato al Foglio il suo invito. "Ci siamo sentiti anche pochi giorni fa, ho invitato Giorgia e la sua famiglia a trascorrere qualche giorno qui da noi, in relax”, ha detto Rama al Foglio. "Meloni ha detto che avrebbe fatto di tutto per passare a salutarmi, visto che soggiornerà in Puglia. Dobbiamo metterci d’accordo. Non posso dire altro”.