Tassonomia della barricata

Stupiva, ai tempi della scuola, quando gli insegnanti di storia dicevano: “Il motivo per cui i governanti decisero di creare viali così larghi era per evitare la creazione di barricate”. Davvero la paura della rivolta dei propri cittadini può condizionare così tanto l’urbanistica delle città?

Davvero i boulevard nascono per scongiurare la possibilità che persone arrabbiate e organizzate accumulino una quantità tale di materiali da bloccare l’avanzata dell’ordine costituito? Immaginario secolare quello delle barricate, dal quadro di Delacroix alle canzoni anarchiche della guerra civile spagnola – ¡A las barricadas! ¡A las barricadas!, por el triunfo de la Confederación – dalle pagine dei Miserabili fino alle stories di Instagram che vediamo oggi arrivare da Leopoli e Kyiv, dove si cerca di bloccare l’avanzata della Z putiniana con copertoni in fiamme, sacchi di sabbia, alberi.

