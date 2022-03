Milano è la città delle statue: la chiamano equality-marketing, si legge paradiso per piccioni

Dopo le polemiche per la mancanza di statue femminili, il sindaco Sala ha provveduto a erigerne una per Cristina Trivulzo di Belgiojoso. A giugno tocca a Margherita Hack. Ne mancano solo 118 per colmare il gap

L’onda di polemiche sulle statue di colonizzatori, schiavisti, monarchi e cristofori colombi – tirate giù dalla folla come si fa di solito dopo una guerra, tipo con Saddam – in Italia ha scaturito tre reazioni che non hanno sfiorato colonizzatori, schiavisti, monarchi e cristofori colombi. La prima è stata colorare di rosa l’Indro Montanelli dei Giardini di Porta Venezia. La seconda il rinnovo della disputa su quel che resta dell’impero monumentale mussoliniano, come l’obelisco del Foro Italico, che tira sempre fuori il meglio dagli editorialisti boomer. Il terzo risultato è stato fare la conta – non considerando ovviamente le Madonne – delle statue femminili sul territorio italico facendo vedere quante poche ce ne siano rispetto a quelle con baffoni e fucili e palandrane; basta fare due passi al Pincio dove tra i 228 busti ce ne sono solo tre: Grazia Deledda, Vittoria Colonna e santa Caterina da Siena.