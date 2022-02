Il futuro di Milano è “near working”. Buona idea del Comune (coi privati) 

La diffusione impetuosa della pandemia ha rivoluzionato il mondo del lavoro costringendo le aziende, dov’era possibile, a uno smart working di massa. Non ha fatto eccezione il pubblico, nonostante l’iniziale contrarietà del sindaco Beppe Sala il Comune di Milano ha lasciato a casa, in lavoro a distanza, sino al 50 per cento dei dipendenti. Poi, superata la prima ondata di contagi, Palazzo Marino ha voluto disciplinare il lavoro agile per il periodo post Covid: lo scorso maggio è nato il Pola, il Piano organizzativo del Lavoro agile, che oltre allo smart working prevede un altro anglismo quasi simile, il near working. Si tratta di un nuovo modello che prevede la possibilità di lavorare vicino alla propria abitazione, in un ufficio sempre comunale oppure privato. Un’idea originale, la prima in Italia, come spiega al Foglio Cristina Tajani che è stata la promotrice del piano: “L’obiettivo è superare l’isolamento che porta a creare il lavoro da casa assicurando al tempo stesso un luogo che non richiede grandi spostamenti e consenta così un recupero del tempo personale. È stata fatta una mappatura delle sedi distaccate dal centro, come le biblioteche e i municipi, ai dipendenti è stata lasciata la possibilità di scegliere la sede più vantaggiosa situata tra la propria abitazione e l’ufficio in cui sono assegnati”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE